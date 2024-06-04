На цьому тижні кадрових питань у Раді не передбачається - Арахамія
Київ • УНН
Цього тижня парламент не планує розглядати будь-які кадрові призначення, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Цього тижня у Раді не планують розглядати кадрові призначення. Про це повідомив народний депутат, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає УНН.
На цьому тижні ніяких кадрових питань у ВРУ не передбачається. Прошу зважати тільки на офіційні джерела інформації
Доповнення
Народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що на цьому тижні планується призначити Олексія Чернишова міністром інфраструктури, а Олексія Кулебу на посаду міністра розвитку громад і територій.