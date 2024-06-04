На этой неделе кадровых вопросов в Раде не предвидится - Арахамия

На этой неделе в Раде не планируют рассматривать кадровые назначения. Об этом сообщил народный депутат, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

На этой неделе никаких кадровых вопросов в ВРУ не предвидится. Прошу учитывать только на официальные источники информации - сообщил Арахамия.

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Народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что на этой неделе планируется назначить Алексея Чернышева министром инфраструктуры, а Алексея Кулебу на должность министра развития общин и территорий.