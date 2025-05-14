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Фінал Кубку України: "Динамо" проти "Шахтаря" - де дивитися, фаворит, настрої команд
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На Сумщині ворог вдарив дроном по вантажівці: є загиблий та поранені

Київ • УНН

 • 606 перегляди

Вранці ворожий БпЛА атакував вантажний автомобіль біля села Стецьківка, одна людина загинула, двоє поранені. За добу росіяни здійснили майже 140 обстрілів Сумщини.

На Сумщині ворог вдарив дроном по вантажівці: є загиблий та поранені

Сьогодні зранку ворог атакував дроном вантажний автомобіль у Сумській області, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення, повідомили у Сумській МВА у середу у Telegram, пише УНН.

Сьогодні зранку завдано ворожий удар БпЛА по вантажному автомобілю біля села Стецьківка. У результаті атаки загинула одна людина, двоє поранених

- повідомили у Сумській МВА у Telegram.

Доповнення

За даними Сумської ОВА, внаслідок російських обстрілів території області протягом доби загиблих і поранених немає. Протягом доби, з ранку 13 травня до ранку 14 травня, російські війська здійснили майже 140 обстрілів по 36 населених пунктів у 16 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог здійснив майже 20 ударів КАБів; 10 авіаударів БПЛА; майже 30 скидань ВОГ з БпЛА. Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури.

рф атакувала Україну балістичною ракетою та 145 безпілотниками: збито 80 дронів14.05.25, 09:15 • 800 переглядiв

Юлія Шрамко

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