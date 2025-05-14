На Сумщині ворог вдарив дроном по вантажівці: є загиблий та поранені

Сьогодні зранку ворог атакував дроном вантажний автомобіль у Сумській області, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення, повідомили у Сумській МВА у середу у Telegram, пише УНН.

Сьогодні зранку завдано ворожий удар БпЛА по вантажному автомобілю біля села Стецьківка. У результаті атаки загинула одна людина, двоє поранених - повідомили у Сумській МВА у Telegram.

Доповнення

За даними Сумської ОВА, внаслідок російських обстрілів території області протягом доби загиблих і поранених немає. Протягом доби, з ранку 13 травня до ранку 14 травня, російські війська здійснили майже 140 обстрілів по 36 населених пунктів у 16 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог здійснив майже 20 ударів КАБів; 10 авіаударів БПЛА; майже 30 скидань ВОГ з БпЛА. Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури.

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