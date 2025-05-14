На Сумщині ворог вдарив дроном по вантажівці: є загиблий та поранені
Київ • УНН
Вранці ворожий БпЛА атакував вантажний автомобіль біля села Стецьківка, одна людина загинула, двоє поранені. За добу росіяни здійснили майже 140 обстрілів Сумщини.
Сьогодні зранку ворог атакував дроном вантажний автомобіль у Сумській області, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення, повідомили у Сумській МВА у середу у Telegram, пише УНН.
Сьогодні зранку завдано ворожий удар БпЛА по вантажному автомобілю біля села Стецьківка. У результаті атаки загинула одна людина, двоє поранених
Доповнення
За даними Сумської ОВА, внаслідок російських обстрілів території області протягом доби загиблих і поранених немає. Протягом доби, з ранку 13 травня до ранку 14 травня, російські війська здійснили майже 140 обстрілів по 36 населених пунктів у 16 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог здійснив майже 20 ударів КАБів; 10 авіаударів БПЛА; майже 30 скидань ВОГ з БпЛА. Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури.
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