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На Сумщине враг ударил дроном по грузовику: есть погибший и раненые

Киев • УНН

 • 454 просмотра

Утром вражеский БПЛА атаковал грузовой автомобиль возле села Стецковка, один человек погиб, двое ранены. За сутки россияне совершили почти 140 обстрелов Сумщины.

На Сумщине враг ударил дроном по грузовику: есть погибший и раненые

Сегодня утром враг атаковал дроном грузовой автомобиль в Сумской области, один человек погиб, еще двое получили ранения, сообщили в Сумской ГВА в среду в Telegram, пишет УНН.

Сегодня утром нанесен вражеский удар БПЛА по грузовому автомобилю возле села Стецковка. В результате атаки погиб один человек, двое раненых

- сообщили в Сумской ГВА в Telegram.

Дополнение

По данным Сумской ОВА, в результате российских обстрелов территории области в течение суток погибших и раненых нет. В течение суток, с утра 13 мая до утра 14 мая, российские войска совершили почти 140 обстрелов по 36 населенным пунктам в 16 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Враг совершил почти 20 ударов КАБов; 10 авиаударов БПЛА; почти 30 сбросов ВОГ с БПЛА. Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

рф атаковала Украину баллистической ракетой и 145 беспилотниками: сбито 80 дронов14.05.25, 09:15 • 758 просмотров

Юлия Шрамко

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