На Сумщине враг ударил дроном по грузовику: есть погибший и раненые

Сегодня утром враг атаковал дроном грузовой автомобиль в Сумской области, один человек погиб, еще двое получили ранения, сообщили в Сумской ГВА в среду в Telegram, пишет УНН.

Сегодня утром нанесен вражеский удар БПЛА по грузовому автомобилю возле села Стецковка. В результате атаки погиб один человек, двое раненых - сообщили в Сумской ГВА в Telegram.

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По данным Сумской ОВА, в результате российских обстрелов территории области в течение суток погибших и раненых нет. В течение суток, с утра 13 мая до утра 14 мая, российские войска совершили почти 140 обстрелов по 36 населенным пунктам в 16 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Враг совершил почти 20 ударов КАБов; 10 авиаударов БПЛА; почти 30 сбросов ВОГ с БПЛА. Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

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