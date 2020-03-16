На Сумщині внаслідок зіткнення мінібуса та рейсового автобуса загинуло троє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. На Сумщині внаслідок зіткнення рейсового автобуса та автомобіля Renault Trafic загинув водій та два пасажири мінібуса. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Сумській області.
Зазначається, що подія сталася сьогодні, близько 08:30, поблизу села Постольне Сумського району.
"Встановлено, що зіткнулися Renault Trafic та рейсовий автобус сполученням "Суми-Зноб-Новгородський". За попередніми даними, в результаті аварії загинули водій та два пасажири мінібуса", – сказано у повідомленні.
Наразі на місці події працюють медики, слідчо-оперативна група поліції та криміналісти. Встановлюється кількість потерпілих, причини та обставини дорожньо-транспортної події.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині водій автомобіля Skoda Octavia не впорався з керуванням та в’їхав у мінімаркет. Внаслідок ДТП постраждало двоє людей, вони перебувають у важкому стані.