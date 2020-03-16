В Сумской области в результате столкновения минибуса и рейсового автобуса погибли три человека

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101135 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104515 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106518 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105434 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114179 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101058 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105464 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106691 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131599 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130459 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Сумской области в результате столкновения минибуса и рейсового автобуса погибли три человека

В Сумской области в результате столкновения минибуса и рейсового автобуса погибли три человека

Киев  •  УНН

 • 19835 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Сумской области в результате столкновения рейсового автобуса и автомобиля Renault Trafic погиб водитель и два пассажира минибуса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

Отмечается, что произошло сегодня, около 8:30, возле села Постольное Сумского района.

"Установлено, что столкнулись Renault Trafic и рейсовый автобус сообщением "Сумы-Зноб-Новгородский". По предварительным данным, в результате аварии погибли водитель и два пассажира минибуса", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают медики, следственно-оперативная группа полиции и криминалисты. Устанавливается количество пострадавших, причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, в Днепропетровской области водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и въехал в минимаркет. В результате ДТП пострадали два человека, они находятся в тяжелом состоянии.

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