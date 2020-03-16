В Сумской области в результате столкновения минибуса и рейсового автобуса погибли три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Сумской области в результате столкновения рейсового автобуса и автомобиля Renault Trafic погиб водитель и два пассажира минибуса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.
Отмечается, что произошло сегодня, около 8:30, возле села Постольное Сумского района.
"Установлено, что столкнулись Renault Trafic и рейсовый автобус сообщением "Сумы-Зноб-Новгородский". По предварительным данным, в результате аварии погибли водитель и два пассажира минибуса", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают медики, следственно-оперативная группа полиции и криминалисты. Устанавливается количество пострадавших, причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, в Днепропетровской области водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и въехал в минимаркет. В результате ДТП пострадали два человека, они находятся в тяжелом состоянии.