На Сумщині викрили військового комісара, який вимагав хабар за непризов на службу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Сумській області правоохоронці викрила військового комісара на хабарі у три тисячі доларів США. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
"Оперативниками управління захисту економіки в Сумській області Нацполіції спільно зі слідчими ГУНП в Сумській області за процесуального керівництва військової прокуратури Сумського гарнізону було задокументовано корупційну схему, яку організував військовий комісар одного із об’єднаних міських військових комісаріатів Сумщини", - йдеться в повідомленні.
Неправомірну вигоду військовий чиновник вимагав за видачу приписного посвідчення та непризову на військову службу.
30 серпня, під час отримання неправомірної вигоди в сумі три тисячі доларів США військового комісара було затримано. Грошові кошти виявлені та вилучені правоохоронцями.
Наразі тривають першочергові слідчі дії, фігуранта затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, У Житомирський області викрили військового комісара, який брав хабарі за уникнення від строкової служби в ЗСУ.