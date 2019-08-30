В Сумской области разоблачили военного комиссара, который требовал взятку за не призыв на службу
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Сумской области правоохранители разоблачили военного комиссара во взятке в три тысячи долларов США. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Оперативниками управления защиты экономики в Сумской области Нацполиции совместно со следователями ГУНП в Сумской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Сумского гарнизона было задокументировано коррупционную схему, которую организовал военный комиссар одного из объединенных городских военных комиссариатов Сумской области", - говорится в сообщении.
Неправомерную выгоду военный чиновник требовал за выдачу приписного удостоверения и не призыв на военную службу.
30 августа, во время получения неправомерной выгоды в сумме три тысячи долларов США военный комиссар был задержан. Денежные средства обнаружены и изъяты правоохранителями.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Житомирской области разоблачили военного комиссара, который брал взятки за уклонения от срочной службы в ВСУ.