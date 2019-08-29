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Військовий комісар погорів на хабарах за уникнення від строкової служби

Військовий комісар погорів на хабарах за уникнення від строкової служби

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Житомирський області викрили військового комісара, який брав хабарі за уникнення від строкової служби в ЗСУ. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

"Оперативниками Управління захисту економіки у Житомирській області, слідчими головного управління Нацполіції Житомирської області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Житомирського гарнізону викрито злочинну схему вимагання та отримання коштів з військовозобов’язаних громадян, яку організував військовий комісар одного з військоматів області", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, військовий комісар вимагав тисячу доларів США неправомірної вигоди за видалення відносно призовника відомостей про особу із Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних з метою уникнення ним призову до лав Збройних сил України.

29 серпня фігуранта справи було затримано одразу після одержання 1 тис. доларів США неправомірної вигоди.

Слідчі дії проводяться у межах кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Нагадаємо, у Львові під час отримання шести тисяч гривень неправомірної вигоди затримали завідувача кафедри вищого навчального закладу.

Українські Національні Новини

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