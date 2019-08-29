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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 29725 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127682 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 118966 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 123956 просмотра

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Военный комиссар погорел на взятках за уклонения от срочной службы

Военный комиссар погорел на взятках за уклонения от срочной службы

Киев  •  УНН

 • 13005 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Житомирской области разоблачили военного комиссара, который брал взятки за уклонения от срочной службы в ВСУ. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Оперативниками Управления защиты экономики в Житомирской области, следователями Главного управления Нацполиции Житомирской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Житомирского гарнизона разоблачена преступная схема вымогательства и получения средств с военнообязанных граждан, которую организовал военный комиссар одного из военкоматов области", - говорится в сообщении.

По данным следствия, военный комиссар требовал тысячу долларов США неправомерной выгоды за удаление относительно призывника сведений о личности с Единого государственного реестра военнообязанных во избежание ним призыва в ряды Вооруженных сил Украины.

29 августа фигурант дела был задержан сразу после получения 1 тыс. долларов США неправомерной выгоды.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, во Львове при получении шести тысяч гривен неправомерной выгоды задержали заведующего кафедрой высшего учебного заведения.

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