У Львові на хабарі викрили завідувача кафедри вишу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Львові під час отримання шести тисяч гривень неправомірної вигоди затримали завідувача кафедри вищого навчального закладу. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
“Оперативниками Управління захисту економіки у Львівській області, слідчими головного управління Нацполіції Львівської області за процесуального керівництва військової прокуратури Львівського гарнізону викрито злочинну схему вимагання та одержання неправомірної вигоди зі студентів одного з вищих навчальних закладів”, — йдеться в повідомленні.
Як з’ясували поліцейські, завідувач кафедри одного з вищих навчальних закладів міста Львова вимагав 6 тисяч неправомірної вигоди від студента за сприяння у позитивній здачі комісійної екзаменаційно-залікової сесії та захисту практики.
Посадовця було затримано одразу після одержання неправомірної вигоди. Додатково у робочому кабінеті фігуранта вилучено 8900 гривень та 850 доларів США.
На даний момент, вирішується питання щодо оголошення затриманому повідомлення про підозру.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Львові затримали зловмисників, які отримали неправомірну вигоду за сприяння у прискоренні процедури державної реєстрації права власності на земельну ділянку.