Во Львове на взятке разоблачили заведующего кафедрой вуза
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Во Львове при получении шести тысяч гривен неправомерной выгоды задержали заведующего кафедрой высшего учебного заведения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
“Оперативниками Управления защиты экономики во Львовской области, следователями главного управления Нацполиции Львовской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Львовского гарнизона разоблачена преступная схема вымогательства и получения неправомерной выгоды из студентов одного из высших учебных заведений”, — говорится в сообщении.
Как выяснили полицейские, заведующий кафедрой одного из высших учебных заведений города Львова требовал 6 тысяч неправомерной выгоды от студента за содействие в положительной сдачи комиссионной экзаменационно-зачетной сессии и защиты практики.
Чиновника задержали сразу после получения неправомерной выгоды. Дополнительно в рабочем кабинете фигуранта изъяты 8900 гривен и 850 долларов США.
На данный момент, решается вопрос об объявлении задержанному сообщения о подозрении.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, во Львове задержали злоумышленников, которые получили неправомерную выгоду за содействие в ускорении процедуры государственной регистрации права собственности на земельный участок.