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На Сумщині ліквідували канал переправки нелегалів

На Сумщині ліквідували канал переправки нелегалів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Сумській області припинено діяльність каналу незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

"Спільною групою у складі співробітників прикордонних оперативних підрозділів Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області, СБУ в Сумській області, під процесуальним керівництвом Шосткинської місцевої прокуратури, виявлено та припинено діяльність каналу незаконного переправлення осіб через державний кордон, який діяв на території кількох районів Сумської області", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у минулі вихідні, під час безпосереднього здійснення протиправної діяльності, пов’язаної з незаконним переправленням осіб через державний кордон, правоохоронці затримали кількох осіб. Також було проведено санкціоновані обшуки, вилучено докази, що підтверджують злочинну діяльність.

Зловмисники конспірували свою діяльність, використовували приховані засоби зв’язку, здійснювали розвідку місцевості поблизу кордону на предмет наявності прикордонних нарядів.

Одному із фігурантів кримінального провадження встановленим порядком оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Очікується прийняття рішення по іншим причетним особам. Слідчі дії тривають.

Фігурантам провадження, у відповідності до ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 9 років.

Нагадаємо, у Львівській області прикордонники затримали громадян Туреччини та Ірану, які з дітьми нелегально намагались потрапити до країн ЄС.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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