В Сумской области ликвидировали канал переправки нелегалов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Сумской области прекращена деятельность канала незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Общей группой в составе сотрудников пограничных оперативных подразделений Ямпольского ОП ГУНП в Сумской области, СБУ в Сумской области, под процессуальным руководством Шосткинской местной прокуратуры, обнаружена и прекращена деятельность канала незаконной переправки лиц через государственную границу, который действовал на территории нескольких районов Сумской области", - говорится в сообщении.
В частности, в минувшие выходные, во время непосредственного осуществления противоправной деятельности, связанной с незаконной переправкой лиц через государственную границу, правоохранители задержали нескольких человек. Также были проведены санкционированные обыски, изъяты доказательства, подтверждающие преступную деятельность.
Злоумышленники конспирировали свою деятельность, использовали скрытые средства связи, осуществляли разведку местности вблизи границы на предмет наличия пограничных нарядов.
Одному из фигурантов уголовного производства в установленном порядке объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ожидается принятие решения по другим причастным лицам. Следственные действия продолжаются.
Фигурантам производства, в соответствии со ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), грозит ответственность в виде лишения свободы сроком до 9 лет.
Напомним, во Львовской области пограничники задержали граждан Турции и Ирана, которые с детьми нелегально пытались попасть в страны ЕС.