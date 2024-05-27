На столичному Печерську затопило дорогу, аварію локалізували
Київ • УНН
На вулиці Лабораторній у Печерському районі стався витік води, але водопостачання житлових будинків не постраждало, фахівці працюють над пошуком та усуненням причини витоку.
На вулиці Лабораторній у Печерському районі Києва стався витік води, але на водопостачання житлових будинків це не вплинуло, аварію локалізували, повідомили у понеділок у КМДА, пише УНН.
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"Аварійно-відновлювальна бригада локалізувала витік води, що стався на вул. Лабораторній у Печерському районі", - вказали у КМДА з посиланням на дані Київводоканалу.
"Витік стався з двох водопровідних колодязів на проїжджій частині. Наразі фахівці відкачують воду для з’ясування причини протікання", - зазначили в держадміністрації.
На водопостачання житлових будинків, як вказано, відключення не впливає, абоненти з водою.
У Києві на Оболонській аварія на водопроводі, рух вулицею перекрито – КМДА09.01.24, 06:45 • 45215 переглядiв