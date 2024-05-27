На столичном Печерске затопило дорогу, аварию локализовали

На улице Лабораторной в Печерском районе Киева произошла утечка воды, но на водоснабжение жилых домов это не повлияло, аварию локализовали, сообщили в понедельник в КГГА, пишет УНН.

Детали

"Аварийно-восстановительная бригада локализовала утечку воды, произошедшую на ул. Лабораторной в Печерском районе", - указали в КГГА со ссылкой на данные Киевводоканала.

«Утечка произошла из двух водопроводных колодцев на проезжей части. Сейчас специалисты откачивают воду для выяснения причины протечки", - отметили в госадминистрации.

На водоснабжение жилых домов, как указано, отключение не влияет, абоненты с водой.

В Киеве на Оболонской авария на водопроводе, движение по улице перекрыто - КГГА