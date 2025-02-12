На столичній Оболоні призупинили газопостачання до дитсадка та ще низки установ після атаки рф - КМДА

В Оболонському районі Києва через ракетний удар рф пошкоджено газифіковані будівлі, призупинено газопостачання до трьох об'єктів, фахівці "Київгазу" перевіряють стан комунікацій, повідомили у КМДА у середу, пише УНН.

Сьогодні вранці в Оболонському районі через ракетний обстріл були пошкоджені фасади та покрівлі газифікованих будівель. Через це тимчасово припинили розподіл газу до дитячого садка, дахової котельні бізнес-центру й фінансової установи