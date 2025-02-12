На столичній Оболоні призупинили газопостачання до дитсадка та ще низки установ після атаки рф - КМДА
Київ • УНН
В Оболонському районі Києва через ракетний обстріл пошкоджено газифіковані будівлі. Призупинено газопостачання до трьох об'єктів, фахівці "Київгазу" перевіряють стан комунікацій.
В Оболонському районі Києва через ракетний удар рф пошкоджено газифіковані будівлі, призупинено газопостачання до трьох об'єктів, фахівці "Київгазу" перевіряють стан комунікацій, повідомили у КМДА у середу, пише УНН.
Сьогодні вранці в Оболонському районі через ракетний обстріл були пошкоджені фасади та покрівлі газифікованих будівель. Через це тимчасово припинили розподіл газу до дитячого садка, дахової котельні бізнес-центру й фінансової установи
Фахівці "Київгазу" спільно з екстреними службами, як вказано, працюють на місцях падіння уламків. Вони перевіряють стан пошкоджених комунікацій на предмет загазованості.
За даними ДСНС, надзвичайники продовжують розбирати будівельні конструкції в Оболонському районі Києва. Там нагадали, що внаслідок ворожої атаки рф виникла пожежа та частково зруйновані офісні будівлі.
У Києві загасили пожежі після ракетного удару рф: рятувальники показали нові кадри наслідків12.02.25, 10:32 • 40855 переглядiв