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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 129301 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 188039 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 151481 перегляди

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15 березня, 13:08 • 141415 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119001 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108557 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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На столичній Оболоні призупинили газопостачання до дитсадка та ще низки установ після атаки рф - КМДА

Київ • УНН

 • 34125 перегляди

В Оболонському районі Києва через ракетний обстріл пошкоджено газифіковані будівлі. Призупинено газопостачання до трьох об'єктів, фахівці "Київгазу" перевіряють стан комунікацій.

В Оболонському районі Києва через ракетний удар рф пошкоджено газифіковані будівлі, призупинено газопостачання до трьох об'єктів, фахівці "Київгазу" перевіряють стан комунікацій, повідомили у КМДА у середу, пише УНН.

Сьогодні вранці в Оболонському районі через ракетний обстріл були пошкоджені фасади та покрівлі газифікованих будівель. Через це тимчасово припинили розподіл газу до дитячого садка, дахової котельні бізнес-центру й фінансової установи

- повідомили в КМДА у соцмережах з посиланням на дані "Київгазу".

Фахівці "Київгазу" спільно з екстреними службами, як вказано, працюють на місцях падіння уламків. Вони перевіряють стан пошкоджених комунікацій на предмет загазованості.

За даними ДСНС, надзвичайники продовжують розбирати будівельні конструкції в Оболонському районі Києва. Там нагадали, що внаслідок ворожої атаки рф виникла пожежа та частково зруйновані офісні будівлі. 

У Києві загасили пожежі після ракетного удару рф: рятувальники показали нові кадри наслідків12.02.25, 10:32 • 40855 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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