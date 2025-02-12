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Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав
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Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав

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На столичной Оболони приостановили газоснабжение в детсад и еще ряд учреждений - КГГА

На столичной Оболони приостановили газоснабжение в детсад и еще ряд учреждений - КГГА

Киев  •  УНН

 • 1116 просмотра

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В Оболонском районе Киева из-за ракетного обстрела повреждены газифицированные здания. Приостановлено газоснабжение к трем объектам, специалисты «Киевгаза» проверяют состояние коммуникаций.

В Оболонском районе Киева из-за ракетного удара РФ повреждены газифицированные здания, приостановлено газоснабжение трех объектов, специалисты «Киевгаза» проверяют состояние коммуникаций, сообщили в КГГА в среду, пишет УНН.

Сегодня утром в Оболонском районе из-за ракетного обстрела были повреждены фасады и кровли газифицированных зданий. Из-за этого временно прекратили распределение газа в детский сад, крышную котельную бизнес-центра и финансовое учреждение

- сообщили в КГГА в соцсетях со ссылкой на данные «Киевгаза».

Специалисты «Киевгаза» совместно с экстренными службами, как указано, работают на местах падения обломков. Они проверяют состояние поврежденных коммуникаций на предмет загазованности.

По данным ГСЧС, чрезвычайники продолжают разбирать строительные конструкции в Оболонском районе Киева. Там напомнили, что в результате вражеской атаки рф возник пожар и частично разрушены офисные здания. 

В Киеве потушили пожары после ракетного удара рф: спасатели показали новые кадры последствий12.02.25, 10:32 • 25471 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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