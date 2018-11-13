На столичній Оболоні чоловік підірвався в салоні авто
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. На вулиці Богатирській в Оболонському районі столиці знайшли мертвого чоловіка, який ймовірно підірвався на гранаті в салоні іномарки. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.
Перехожий повідомив до поліції про те, що в машині на вулиці Богатирській перебуває мертвий чоловік.
“Правоохоронці виявили біля заливу автомобіль, в якому знаходився мертвий чоловік із характерними від вибуху травмами. Фахівці вибухотехнічної служби ретельно оглядають місце події і територію навколо. У салоні машини вони виявили важіль від гранати та металеві рештки, які відправлять на експертизу для встановлення пристрою, який вибухнув. Зараз ми проводимо заходи для з’ясування особи загиблого”, — повідомили в поліції.
Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Як повідомляв УНН, на запорізькому курорті вибухнув автомобіль.