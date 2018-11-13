На столичній Оболоні чоловік підірвався в салоні авто

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. На вулиці Богатирській в Оболонському районі столиці знайшли мертвого чоловіка, який ймовірно підірвався на гранаті в салоні іномарки. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.

Перехожий повідомив до поліції про те, що в машині на вулиці Богатирській перебуває мертвий чоловік.

“Правоохоронці виявили біля заливу автомобіль, в якому знаходився мертвий чоловік із характерними від вибуху травмами. Фахівці вибухотехнічної служби ретельно оглядають місце події і територію навколо. У салоні машини вони виявили важіль від гранати та металеві рештки, які відправлять на експертизу для встановлення пристрою, який вибухнув. Зараз ми проводимо заходи для з’ясування особи загиблого”, — повідомили в поліції.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Як повідомляв УНН, на запорізькому курорті вибухнув автомобіль.

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