На столичной Оболони мужчина подорвался в салоне авто
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. На улице Богатырской в Оболонском районе столицы нашли мертвого мужчину, который предположительно подорвался на гранате в салоне иномарки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.
Прохожий сообщил в полицию о том, что в машине на улице Богатырской находится мертвый человек.
"Правоохранители обнаружили возле залива автомобиль, в котором находился мертвый человек с характерными от взрыва травмами. Специалисты взрывотехнической службы тщательно осматривают место происшествия и территорию вокруг. В салоне машины они обнаружили рычаг от гранаты и металлические остатки, которые отправят на экспертизу для установления взорвавшегося устройства. Сейчас мы проводим мероприятия для установления личности погибшего", - сообщили в полиции.
Решается вопрос о правовой квалификации события.
Как сообщал УНН, на запорожском курорте взорвался автомобиль.