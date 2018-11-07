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На запорізькому курорті вибухнув автомобіль

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Бердянську Запорізької області, який є курортним містом, загорівся легковий автомобіль, після чого вибухнув. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС в області.

Так, повідомлення про пожежу рятувальники отримали сьогодні вночі, о 1:19.

"Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить автомобіль "АЗЛК 2141" на загальній площі 5 кв. м, в результаті чого стався вибух газової установки в автомобілі. О 1:29 вогнеборці локалізували займання, а о 1:34 – повністю ліквідували", – зазначили у ДСНС.

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У результаті події постраждалих немає. Наразі встановлюється причина займання. За цим фактом правоохоронні органи розпочали розслідування.

Нагадаємо, в Одеській області депутату підірвали автомобіль.

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