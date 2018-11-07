На запорожском курорте взорвался автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Бердянске Запорожской области, который является курортным городом, загорелся легковой автомобиль, после чего взорвался. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.
Так, сообщение о пожаре спасатели получили сегодня ночью, в 1:19.
"Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит автомобиль "АЗЛК 2141" на общей площади 5 кв. м, в результате чего произошел взрыв газовой установки в автомобиле. В 1:29 пожарные локализовали возгорание, а в 1:34 – полностью ликвидировали", – отметили в ГСЧС.
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В результате происшествия пострадавших нет. Сейчас устанавливается причина возгорания. По этому факту правоохранительные органы начали расследование.
Напомним, в Одесской области депутату взорвали автомобиль.