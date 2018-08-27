На столичних Позняках через зіткнення таксі з легковиком постраждали дві особи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Вчора, 26 серпня, у Києві на перетені вулиць Ани-Ахматової та Григоренка через зіткнення автомобіля таксі з легковиком Volkswagen постраждали дві людини. Про це УНН повідомили у столичній поліції.
"Всі причини та обставини ДТП наразі встановлюються", - сказали у поліції.
Нагадаємо, у Слов’янську Донецької області через зіткнення маршрутки з мікроавтобусом отримали травми 4 пасажири, трьох з них госпіталізовано.
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Як повідомляв УНН, на Черкащині зіткнулися два BMW і вантажівка, загинув іноземець.
На Львівщині внаслідок ДТП постраждало 8 осіб, серед них діти.