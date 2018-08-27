На Львівщині внаслідок ДТП постраждало 8 осіб, серед них діти
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Вчора, 26 серпня, у Львівській області, внаслідок зіткнення автомобіля “Honda Accord” з електричною опорою постраждало 8 осіб, серед яких троє дітей. Про це в мережі Facebook повідомив Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.
“26 серпня о 19:18, в м. Бібрка, Перемишлянського району, на автодорозі „Львів-Рогатин-Івано-Франківськ“ водій автомобіля „Honda Accord“, мешканець м. Ходорів, Жидачівського району 1986 року народження, не впорався із керуванням та в’їхав в електричну опору, після чого пошкодив огорожу прилеглих будинків”, — йдеться у повідомлені.
У прес-службі додали, що крім водія у ДТП постраждали 7 пасажирів автівки, серед яких троє неповнолітніх.
Причини та обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Рівненській області внаслідок зіткнення мотоцикла з деревом загинуло двоє неповнолітніх, ще один підліток перебуває у реанімації.