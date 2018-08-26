На Рівненщині внаслідок ДТП загинуло двоє неповнолітніх
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Рівненській області внаслідок зіткнення мотоцикла з деревом загинуло двоє неповнолітніх, ще один підліток перебуває у реанімації. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.
Як розповіли правоохоронці, сьогодні, 26 серпня, о 8:30 до поліції надійшло повідомлення, що на автодорозі між селами Глинне та Познань трапилася дорожньо-транспортна пригода із потерпілими. Один чоловік без ознак життя, ще двоє потребують медичної допомоги.
“За попередньою інформацією, 16-річний водій мотоцикла не впорався із керуванням, допустив з’їзд за узбіччя в меліоративну канаву, де зіткнувся із деревом. Травмованих молодиків помітив житель Рокитнівщини, який проїжджав повз, та повідомив медиків і поліцейських. Внаслідок ДТП водій загинув на місці, 17-річний пасажир помер у кареті швидкої медичної допомоги дорогою до лікарні. Ще один підліток перебуває у реанімації. Усі троє юнаків жителі села Глинне Рокитнівського району”, — повідомили у поліції
На місці події працює слідчо-оперативна група та експерти.
Нагадаємо, у Виноградівському районі (Закарпатська область) внаслідок зіткнення позашляховика та мікроавтобуса постраждало двоє жінок.