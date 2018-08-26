На Закарпатті сталось ДТП за участю позашляховика та мікроавтобуса, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Виноградівському районі (Закарпатська область) внаслідок зіткнення позашляховика та мікроавтобуса постраждало двоє жінок. Про це повідомив відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає УНН.
Як розповіли правоохоронці, вчора, 25 серпня, близько 15:00 до них надійшло повідомлення від аноніма про аварію на відрізку дороги між селом Онок та містом Виноградів.
“Прибувши за викликом, слідчо-оперативна група встановила, що 37-річний житель села Вільхівці, Тячівського району, керуючи мікроавтобусом „Volkswagen Transporter“ не впорався з керуванням та допустив зіткнення з кросовером „Volkswagen Touareg“, 31-річної мешканки Виноградова. Внаслідок зіткнення позашляховик з’їхав з дороги, а пасажири, що перебували у ньому отримали тілесні ушкодження”, — розповіли у поліції.
Правоохоронці додали, що станом на тепер 54-річна та 12-річна мешканки Виноградова проходять лікування у районній лікарні Виноградова. Загрози їх життю немає.
Відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Автомобілі учасників аварії поміщено на арештмайданчик. Слідство у справі триває.
Нагадаємо, шістнадцять людей загинули у Болгарії у суботу внаслідок ДТП за участю туристичного автобуса. П’ятеро людей перебувають у вкрай важкому стані.