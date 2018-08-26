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На Закарпатті сталось ДТП за участю позашляховика та мікроавтобуса, є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Виноградівському районі (Закарпатська область) внаслідок зіткнення позашляховика та мікроавтобуса постраждало двоє жінок. Про це повідомив відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає УНН.

На Закарпатті сталось ДТП за участю позашляховика та мікроавтобуса, є постраждалі

Як розповіли правоохоронці, вчора, 25 серпня, близько 15:00 до них надійшло повідомлення від аноніма про аварію на відрізку дороги між селом Онок та містом Виноградів.

“Прибувши за викликом, слідчо-оперативна група встановила, що 37-річний житель села Вільхівці, Тячівського району, керуючи мікроавтобусом „Volkswagen Transporter“ не впорався з керуванням та допустив зіткнення з кросовером „Volkswagen Touareg“, 31-річної мешканки Виноградова. Внаслідок зіткнення позашляховик з’їхав з дороги, а пасажири, що перебували у ньому отримали тілесні ушкодження”, — розповіли у поліції.

Правоохоронці додали, що станом на тепер 54-річна та 12-річна мешканки Виноградова проходять лікування у районній лікарні Виноградова. Загрози їх життю немає.

Відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Автомобілі учасників аварії поміщено на арештмайданчик. Слідство у справі триває.

Нагадаємо, шістнадцять людей загинули у Болгарії у суботу внаслідок ДТП за участю туристичного автобуса. П’ятеро людей перебувають у вкрай важкому стані.

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