На Закарпатье произошло ДТП с участием внедорожника и микроавтобуса, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В Виноградовском районе (Закарпатская область) в результате столкновения внедорожника и микроавтобуса пострадали две женщины. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает УНН.
Как рассказали правоохранители, вчера, 25 августа, около 15:00 к ним поступило сообщение от анонима об аварии на отрезке дороги между селом Онок и городом Виноградов.
"Прибывшие по вызову, следственно-оперативная группа установила, что 37-летний житель села Ольховке, Тячевского района, управляя микроавтобусом "Volkswagen Transporter" не справился с управлением и допустил столкновение с кроссовером "Volkswagen Touareg", 31-летней жительницы Виноградова. В результате столкновения внедорожник съехал с дороги, а пассажиры, находившиеся в нем получили телесные повреждения", - рассказали в полиции.
Правоохранители добавили, что на данный момент 54-летняя и 12-летняя жительницы Виноградова проходят лечение в районной больнице Виноградова. Угрозы их жизни нет.
Открытое уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Автомобили участников аварии помещено на штрафплощадку. Следствие по делу продолжается.
Напомним, шестнадцать человек погибли в Болгарии в субботу в результате ДТП с участием туристического автобуса. Пять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.