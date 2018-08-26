Кількість загиблих у ДТП із туристичним автобусом у Болгарії досягла 16 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Шістнадцять людей загинули у Болгарії у суботу внаслідок ДТП за участю туристичного автобуса. П’ятеро людей перебувають у вкрай важкому стані. Такі цифри навів на брифінгу міністр внутрішніх справ країни Валентин Радєв, інформує УНН із посиланням на БГНЕС.
“Ми не готові уточнити подробиці події в даний час”, — сказав глава МВС.
Раніше міністр охорони здоров’я Болгарії Кирил Ананьєв повідомив, що 13 людей загинули на місці події, ще двоє — під час транспортування в лікарню.
Нагадаємо, інцидент стався неподалік від міста Своге близько 17:30 за місцевим часом (16:30 за київським часом), коли в умовах сильного дощу автобус, в якому знаходилися члени клубу пенсіонерів із села Световрачена в околицях Софії і водій, вдарив три легкових автомобіля, пробив дорожню огорожу і впав із обриву заввишки близько 20 метрів.