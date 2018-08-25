У Болгарії у ДТП із туристичним автобусом загинули 15 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Болгарії у результаті ДТП за участю туристичного автобуса загинули 15 людей. Інцидент стався недалеко від міста Своге близько 17:30 за місцевим часом (16:30 за київським часом), інформує УНН із посиланням на ТАРС.
Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Болгарії Кирил Ананьєв, 13 людей загинули на місці події, ще двоє — під час транспортування до лікарні. 27 осіб госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості.
“У лікарнях працюють і денні, і нічні бригади, які забезпечені всім необхідними для надання термінової допомоги. Постраждалим забезпечена кров для переливання”, — повідомив міністр.
Згідно з попередньою інформацією, автобус упав з обриву заввишки близько 20 м і загорівся, причини події поки не відомі. За даними телекомпанії BTV, в автобусі знаходилися болгарські паломники, які відвідували монастирі.
У зв’язку з трагедією президент Болгарії Румен Радев відмовився від участі в урочистих заходах, присвячених 141-й річниці героїчних боїв на Шипці в Російсько-турецькій війні 1877-1878 року.
Уряд Болгарії оголосив понеділок, 27 серпня, днем національної жалоби.
Нагадаємо, в Куопіо в центральній частині Фінляндії автобус з пасажирами зіткнувся з п’ятьма автомобілями і впав з мосту на залізничні колії, внаслідок чого 4 людини загинули, ще 20 дістали поранення.