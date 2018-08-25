В Болгарии в ДТП с туристическим автобусом погибли 15 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Болгарии в результате ДТП с участием туристического автобуса погибли 15 человек. Инцидент произошел недалеко от города Своге около 17:30 по местному времени (16:30 по киевскому времени), передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Болгарии Кирилл Ананьев, 13 человек погибли на месте происшествия, еще двое — при транспортировке в больницу. 27 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
“В больницах работают и дневные, и ночные бригады, которые обеспечены всем необходимым для оказания срочной помощи. Пострадавшим обеспечена кровь для переливания”, — сообщил министр.
Согласно предварительной информации, автобус упал с обрыва высотой около 20 метров и загорелся, причины происшествия пока не известны. По данным телекомпании BTV, в автобусе находились болгарские паломники, посещавшие монастыри.
В связи с трагедией президент Болгарии Румен Радев отказался от участия в торжественных мероприятиях, посвященных 141-й годовщине героических боев на Шипке в Русско-турецкой войне 1877-1878 года.
Правительство Болгарии объявил понедельник, 27 августа, днем национального траура.
Напомним, в Куопио в центральной части Финляндии автобус с пассажирами столкнулся с пятью автомобилями и упал с моста на железнодорожные пути, в результате чего 4 человека погибли, еще 20 получили ранения.