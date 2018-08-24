Автобус потрапив у ДТП в Фінляндії: 4 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Куопіо в центральній частині Фінляндії автобус з пасажирами зіткнувся з п’ятьма автомобілями і впав з мосту на залізничні колії, внаслідок чого 4 людини загинули, ще 20 дістали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters та місцеве видання Iltalehti.
Водій автобусу розповів поліцейським, що в нього відмовили гальма, внаслідок чого він втратив можливість керувати транспортним засобом.
Також у повідомленні вказано, що двоє з постраждалих серйозно травмовані, інші пасажири отримали незначні ушкодження. Їх доправили у лікарню Куопіо.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністра Узбекистану Абдуллу Аріпова 20 серпня госпіталізували із “незначними травмами” після ДТП.