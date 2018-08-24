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Автобус потрапив у ДТП в Фінляндії: 4 загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Куопіо в центральній частині Фінляндії автобус з пасажирами зіткнувся з п’ятьма автомобілями і впав з мосту на залізничні колії, внаслідок чого 4 людини загинули, ще 20 дістали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters та місцеве видання Iltalehti.

Автобус потрапив у ДТП в Фінляндії: 4 загиблих

Водій автобусу розповів поліцейським, що в нього відмовили гальма, внаслідок чого він втратив можливість керувати транспортним засобом.

Також у повідомленні вказано, що двоє з постраждалих серйозно травмовані, інші пасажири отримали незначні ушкодження. Їх доправили у лікарню Куопіо.

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністра Узбекистану Абдуллу Аріпова 20 серпня госпіталізували із “незначними травмами” після ДТП.

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