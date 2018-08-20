Прем’єр Узбекистану потрапив у ДТП - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Прем’єр-міністра Узбекистану Абдуллу Аріпова 20 серпня госпіталізували із “незначними травмами” після ДТП. Про це з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
На умовах анонімності представники МВС повідомили виданню, що автомобіль Аріпова зіткнувся з іншим транспортним засобом на дорозі Бекабад — Ташкент вранці 20 серпня.
За повідомленням, серйозних травм у прем’єра немає. Влада Узбекистану проводить розслідування щодо причин ДТП.
Як повідомляв УНН, 29 травня 2018 року, керуючи службовим автомобілем Nissan Leaf у стані алкогольного сп’яніння, директор Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради допустив зіткнення із припаркованим автомобілем “КамАЗ”.