Премьер Узбекистана попал в ДТП - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Премьер-министра Узбекистана Абдулла Арипова 20 августа госпитализировали с "незначительными травмами" после ДТП. Об этом со ссылкой на Министерство внутренних дел страны сообщает Радио Свобода, передает УНН.
На условиях анонимности представители МВД сообщили изданию, что автомобиль Арипова столкнулся с другим транспортным средством на дороге Бекабад - Ташкент утром 20 августа.
По сообщению, серьезных травм у премьера нет. Власти Узбекистана проводит расследование причин ДТП.
Как сообщал УНН, 29 мая 2018, управляя служебным автомобилем Nissan Leaf в состоянии алкогольного опьянения, директор Департамента образования и науки Хмельницкого городского совета допустил столкновение с припаркованным автомобилем "КамАЗ".