Автобус попал в ДТП в Финляндии: 4 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Куопио в центральной части Финляндии автобус с пассажирами столкнулся с пятью автомобилями и упал с моста на железнодорожные пути, в результате чего 4 человека погибли, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и местное издание Iltalehti.
Водитель автобуса рассказал полицейским, что у него отказали тормоза, в результате чего он потерял возможность управлять транспортным средством.
Также в сообщении указано, что двое из пострадавших серьезно травмированы, другие пассажиры получили незначительные повреждения. Их доставили в больницу Куопио.
Как сообщал УНН, премьер-министра Узбекистана Абдулла Арипова 20 августа госпитализировали с “незначительными травмами” после ДТП.