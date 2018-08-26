Число погибших в ДТП с туристическим автобусом в Болгарии достигло 16 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Шестнадцать человек погибли в Болгарии в субботу в результате ДТП с участием туристического автобуса. Пятеро человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Такие цифры привел на брифинге министр внутренних дел страны Валентин Радев, информирует УНН со ссылкой на БГНЕС.
“Мы не готовы уточнить подробности происшествие в настоящее время”, — сказал глава МВД.
Ранее министр здравоохранения Болгарии Кирил Ананиев сообщил, что 13 человек погибли на месте происшествия, еще двое — во время транспортировки в больницу.
Напомним, инцидент произошел недалеко от города Своге около 17:30 по местному времени (16:30 по киевскому времени), когда в условиях сильного дождя автобус, в котором находились члены клуба пенсионеров из села Световрачена в окрестностях Софии и водитель, ударил три легковых автомобиля пробил дорожное ограждение и упал с обрыва высотой около 20 метров.