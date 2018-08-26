В Ровенской области в результате ДТП погибли двое несовершеннолетних

Как рассказали правоохранители, сегодня, 26 августа, в 8:30 в полицию поступило сообщение, что на автодороге между селами Глинное и Познань произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Один человек без признаков жизни, еще двое нуждаются в медицинской помощи.

"По предварительной информации, 16-летний водитель мотоцикла не справился с управлением, допустил съезд с обочины в мелиоративную канаву, где столкнулся с деревом. Травмированных парней заметил житель Рокитновщины, который проезжал мимо, и сообщил медикам и полицейским. В результате ДТП водитель погиб на месте, 17-летний пассажир скончался в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу. Еще один подросток находится в реанимации. Все трое юношей жители села Глинное Рокитновского района", - сообщили в полиции

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты.

Напомним, в Виноградовском районе (Закарпатская область) в результате столкновения внедорожника и микроавтобуса пострадали две женщины.