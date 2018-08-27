Во Львовской области в результате ДТП пострадали 8 человек, среди них дети
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Вчера, 26 августа, во Львовской области, в результате столкновения автомобиля "Honda Accord" с электрической опорой пострадали 8 человек, среди которых трое детей. Об этом в сети Facebook сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
"26 августа в 19:18, в г. Бибрка, Перемышлянского района, на автодороге "Львов-Рогатин-Ивано-Франковск" водитель автомобиля "Honda Accord", житель. Ходоров, Жидачевского района 1986 года рождения, не справился с управлением и въехал в электрическую опору, после чего повредил ограждение близлежащих домов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что кроме водителя в ДТП пострадали 7 пассажиров автомобиля, среди которых трое несовершеннолетних.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Ровенской области в результате столкновения мотоцикла с деревом погибли двое несовершеннолетних, еще один подросток находится в реанимации.