На столичных Позняках из-за столкновения такси с легковушкой пострадали два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Вчера, 26 августа, в Киеве на пересечении улиц Ани-Ахматовой и Григоренко из-за столкновения автомобиля такси с легковушкой Volkswagen пострадали два человека. Об этом УНН сообщили в столичной полиции.
"Все причины и обстоятельства ДТП устанавливаются", - сказали в полиции.
Напомним, в Славянске Донецкой области из-за столкновения маршрутки с микроавтобусом получили травмы 4 пассажира, трое из них госпитализированы.
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Как сообщал УНН, в Черкасской столкнулись два BMW и грузовик, погиб иностранец.
На Львовщине в результате ДТП пострадали 8 человек, среди них дети.