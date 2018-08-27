На столичных Позняках из-за столкновения такси с легковушкой пострадали два человека

КИЕВ. 27 августа. УНН. Вчера, 26 августа, в Киеве на пересечении улиц Ани-Ахматовой и Григоренко из-за столкновения автомобиля такси с легковушкой Volkswagen пострадали два человека. Об этом УНН сообщили в столичной полиции.