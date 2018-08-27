Чотири людини постраждали через зіткнення маршрутки з мікроавтобусом у Слов’янську
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Слов’янську Донецької області через зіткнення маршрутки з мікроавтобусом отримали травми 4 пасажири, трьох з них госпіталізовано. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Донецькій області, передає УНН.
"27 серпня о 8:10 на телефон Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на вул. Центральній у м. Слов’янськ Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, в результаті зіткнення маршрутного таксі та мікроавтобусу постраждало 4 людини. 3-ох постраждалих було госпіталізовано до Міської клінічної лікарні м. Слов’янськ у задовільному стані. Ще одній жінці допомога була надана на місці.
Нагадаємо, вчора, 26 серпня, у Львівській області, внаслідок зіткнення автомобіля Honda Accord з електричною опорою постраждало 8 осіб, серед яких троє дітей.