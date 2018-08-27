Четыре человека пострадали в результате столкновения маршрутки с микроавтобусом в Славянске
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Славянске Донецкой области из-за столкновения маршрутки с микроавтобусом получили травмы 4 пассажира, трое из них госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, передает УНН.
"27 августа в 8:10 на линию Службы спасения "01" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на ул. Центральной в г. Славянск Донецкой области", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате столкновения маршрутного такси и микроавтобуса пострадали 4 человека. 3-х пострадавших госпитализировали в Городскую клиническую больницу г. Славянск в удовлетворительном состоянии. Еще одной женщине помощь была оказана на месте.
Напомним, вчера, 26 августа, во Львовской области, в результате столкновения автомобиля Honda Accord с электрической опорой пострадали 8 человек, среди которых трое детей.