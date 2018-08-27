На Черкащині зіткнулися два BMW і вантажівка: загинув іноземець
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У ніч на понеділок на автошляху "Київ - Одеса" у Черкаській області зіткнулися два автомобілі BMW та вантажний автомобіль "МАН", внаслідок ДТП загинув громадянин Латвії. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в області.
ДТП сталася у селі Нестерівка 27 серпня о 2:04.
"Внаслідок зіткнення пасажир одного із автомобілів BMW, громадянин Латвії, загинув на місці пригоди, а водій з травмами різного ступеня тяжкості після надання йому невідкладної медичної допомоги був терміново госпіталізований до Маньківської центральної районної лікарні", - повідомили у відомстві.
На місці ДТП працювали рятувальники, які деблокували із салону пошкодженого автомобіля тіло загиблого та запобігли загоранню розлитого палива на місці події.
Нагадаємо, на Львівщині внаслідок ДТП постраждало 8 осіб, серед них діти.