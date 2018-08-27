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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В Черкасской области столкнулись два BMW и грузовик: погиб иностранец

Киев • УНН

 • 10396 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. В ночь на понедельник на автодороге "Киев - Одесса" в Черкасской области столкнулись два автомобиля BMW и грузовой автомобиль "МАН", в результате ДТП погиб гражданин Латвии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в области.

В Черкасской области столкнулись два BMW и грузовик: погиб иностранец

ДТП произошло в селе Нестеровка 27 августа в 2:04.

"В результате столкновения пассажир одного из автомобилей BMW, гражданин Латвии, погиб на месте происшествия, а водитель с травмами различной степени тяжести после предоставления ему неотложной медицинской помощи был срочно госпитализирован в Маньковскую центральную районную больницу", - сообщили в ведомстве.

На месте ДТП работали спасатели, которые деблокировали из салона поврежденного автомобиля тело погибшего и предотвратили возгорание разлитого топлива на месте происшествия.

Напомним, во Львовской области в результате ДТП пострадали 8 человек, среди них дети.

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