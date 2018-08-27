В Черкасской области столкнулись два BMW и грузовик: погиб иностранец
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В ночь на понедельник на автодороге "Киев - Одесса" в Черкасской области столкнулись два автомобиля BMW и грузовой автомобиль "МАН", в результате ДТП погиб гражданин Латвии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в области.
ДТП произошло в селе Нестеровка 27 августа в 2:04.
"В результате столкновения пассажир одного из автомобилей BMW, гражданин Латвии, погиб на месте происшествия, а водитель с травмами различной степени тяжести после предоставления ему неотложной медицинской помощи был срочно госпитализирован в Маньковскую центральную районную больницу", - сообщили в ведомстве.
На месте ДТП работали спасатели, которые деблокировали из салона поврежденного автомобиля тело погибшего и предотвратили возгорание разлитого топлива на месте происшествия.
Напомним, во Львовской области в результате ДТП пострадали 8 человек, среди них дети.