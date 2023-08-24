На станції метро "Либідська" 25 серпня розпочинається капітальний ремонт ескалатора
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Завтра, 25 серпня, на станції метро «Либідська» розпочнеться капітальний ремонт ескалатора, який триватиме до 17 жовтня 2023 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Київського метрополітену.
Деталі
Від завтра і до 17 жовтня на станції метро «Либідська» розпочнеться капітальний ремонт ескалаторів. Востаннє на цій станції виконували капітальний ремонт ескалаторів у 2013 році.
Додамо
Планові капітальні ремонти проводять орієнтовно раз на 10-12 років після пробігу в 150 тисяч кілометрів. Фахівці метрополітену повністю розбирають ескалатор і замінюють зношені запчастини.
У «Київському метрополітені» наголошують на важливості дотримуватися правил користування столичною підземкою, зокрема:
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- триматися за поручень;
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- не заступати за обмежувальну лінію;
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- не сидіти на східцях ескалатора;
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- не бігти на ескалаторі;
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- тримати дітей за руку.
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Нагадаємо, що наразі також триває плановий капітальний ремонт ескалаторів на станції «Палац спорту».
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