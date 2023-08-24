На станции метро "Лыбедская" 25 августа начинается капитальный ремонт эскалатора
Киев • УНН
Киев. 24 августа. УНН. Завтра, 25 августа, на станции метро «Лыбедская» начнется капитальный ремонт эскалатора, который продлится до 17 октября 2023 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт киевского метрополитена.
Детали
Завтра и до 17 октября на станции метро «Лыбедская» начнется капитальный ремонт эскалаторов. Последний раз на этой станции выполняли капитальный ремонт эскалаторов в 2013 году.
Добавим
Плановые капитальные ремонты проводят ориентировочно раз в 10-12 лет после пробега в 150 тысяч километров. Специалисты метрополитена полностью разбирают эскалатор и заменяют изношенные запчасти.
В «Киевском метрополитене» подчеркивают важность соблюдения правил пользования столичной подземкой, в частности:
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- держаться за поручень;
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- не вступать в ограничительную линию;
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- не сидеть на ступенях эскалатора;
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- не бежать на эскалаторе;
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- держать детей за руку.
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Напомним, что сейчас также продолжается плановый капитальный ремонт эскалаторов на станции «Дворец спорта».
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