На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Національний банк України на 25 квітня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 25 квітня встановив такі ціни на банківські метали:
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- Золото — 1088,611017;
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- Срiбло — 15,273500;
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- Платина — 839,570010;
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- Паладiй — 688,636095.
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Порівняно з 24 квітня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала нищою; ціна на срібло зменшилась, але зміни є незначними; ціна на платину збільшилась; ціна на палладій також збільшилася.