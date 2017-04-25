На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 25 квітня встановив такі ціни на банківські метали:



Золото — 1088,611017;



Срiбло — 15,273500;



Платина — 839,570010;



Паладiй — 688,636095.



Порівняно з 24 квітня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала нищою; ціна на срібло зменшилась, але зміни є незначними; ціна на платину збільшилась; ціна на палладій також збільшилася.