На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Национальный банк Украины на 25 апреля 2017 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег .
Национальный банк Украины по состоянию на 25 апреля установил такие цены на банковские металлы:
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- Золото - +1088,611017;
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- Серебро - 15,273500;
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- Платина - 839,570010;
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- Палладий - 688,636095.
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По сравнению с 24 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала нищо; цена на серебро уменьшилась, но изменения незначительны; цена на платину увеличилась; цена на палладий также увеличилась.