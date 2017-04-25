На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 25 апреля установил такие цены на банковские металлы:



Золото - +1088,611017;



Серебро - 15,273500;



Платина - 839,570010;



Палладий - 688,636095.



По сравнению с 24 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала нищо; цена на серебро уменьшилась, но изменения незначительны; цена на платину увеличилась; цена на палладий также увеличилась.