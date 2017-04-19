На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 19 квітня встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1103.843043;

Срiбло — 15.898028;

Платина — 841.508249;

Паладiй — 696.509908.

Порівняно з 18 квітня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото зменшилась; ціна на срібло незначно зменшилась; ціна на платину збільшилась; ціна на палладій також збільшилася.