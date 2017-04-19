На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Національний банк України на 19 квітня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 19 квітня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1103.843043;
Срiбло — 15.898028;
Платина — 841.508249;
Паладiй — 696.509908.
Порівняно з 18 квітня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото зменшилась; ціна на срібло незначно зменшилась; ціна на платину збільшилась; ціна на палладій також збільшилася.