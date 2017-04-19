На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Национальный банк Украины на 19 апреля 2017 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег .
Национальный банк Украины по состоянию на 19 апреля установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1103.843043;
Серебро — 15.898028;
Платина — 841.508249;
Палладий — 696.509908.
По сравнению с 18 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото снизилась; цена на серебро незначительно уменьшилась; цена на платину увеличилась; цена на палладий также увеличилась.