На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 19 апреля установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1103.843043;

Серебро — 15.898028;

Платина — 841.508249;

Палладий — 696.509908.

По сравнению с 18 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото снизилась; цена на серебро незначительно уменьшилась; цена на платину увеличилась; цена на палладий также увеличилась.