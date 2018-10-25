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На сході Польщі вантажівка збила на смерть громадянина України

На сході Польщі вантажівка збила на смерть громадянина України

Київ • УНН

 • 8975 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Люблінському воєводстві водій вантажівки наїхав на пішохода, яким виявився громадянин України. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо".

Сьогодні на світанку, у селі Бонєво в Люблінському воєводстві на сході Польщі, трапилася трагічна дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої загинув 38-річний громадянин України.

За інформацією польської дорожньої служби, вантажівка здійснила наїзд на пішохода. На місце ДТП прибула пожежна служба, карета швидкої допомоги та поліція. На жаль, унаслідок зазнаних травм пішохід загинув. Жертва – це громадянин України.

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Трагедія сталася біля зупинки, на якій раніше чоловік вийшов з автобуса. За попередніми даними, у момент аварії пішохід перебував посередині проїжджої частини.

Поліція під прокурорським наглядом з’ясовує всі обставини інциденту. Водій вантажівки був тверезим.

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Нагадаємо, 11 вересня біля польського міста Томашів зіткнулися два українські автомобілі: загинула 19-річна дівчина, 6 осіб отримали поранення.

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