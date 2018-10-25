На востоке Польши грузовик сбил насмерть гражданина Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Люблинском воеводстве водитель грузовика наехал на пешехода, которым оказался гражданин Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Сегодня на рассвете, в селе Бонев в Люблинском воеводстве на востоке Польши, случилась трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 38-летний гражданин Украины.
По информации польской дорожной службы, грузовик совершила наезд на пешехода. На место ДТП прибыла пожарная служба, карета скорой помощи и полиция. К сожалению, вследствие понесенных травм пешеход погиб. Жертва - это гражданин Украины.
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Трагедия произошла возле остановки, на которой раньше человек вышел из автобуса. По предварительным данным, в момент аварии пешеход находился посередине проезжей части.
Полиция под прокурорским надзором выясняет все обстоятельства инцидента. Водитель грузовика был трезв.
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Напомним, 11 сентября у польского города Томашив столкнулись два украинские автомобиля: погибла 19-летняя девушка, 6 человек получили ранения.