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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 16845 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109405 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117472 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 156078 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148609 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138514 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129241 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118162 просмотра

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На востоке Польши грузовик сбил насмерть гражданина Украины

На востоке Польши грузовик сбил насмерть гражданина Украины

Киев  •  УНН

 • 8974 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Люблинском воеводстве водитель грузовика наехал на пешехода, которым оказался гражданин Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Сегодня на рассвете, в селе Бонев в Люблинском воеводстве на востоке Польши, случилась трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 38-летний гражданин Украины.

По информации польской дорожной службы, грузовик совершила наезд на пешехода. На место ДТП прибыла пожарная служба, карета скорой помощи и полиция. К сожалению, вследствие понесенных травм пешеход погиб. Жертва - это гражданин Украины.

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Трагедия произошла возле остановки, на которой раньше человек вышел из автобуса. По предварительным данным, в момент аварии пешеход находился посередине проезжей части.

Полиция под прокурорским надзором выясняет все обстоятельства инцидента. Водитель грузовика был трезв.

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Напомним, 11 сентября у польского города Томашив столкнулись два украинские автомобиля: погибла 19-летняя девушка, 6 человек получили ранения.

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